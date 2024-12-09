Петухов Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Иосиф Иванович

Петухов Иосиф Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петухов Иосиф Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Нижнесел. в. д. Трека

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.