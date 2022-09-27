Фидорцов Иулиан Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФидорцов Иулиан Ром.

Фидорцов Иулиан Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фидорцов Иулиан Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Лабинский отдел, ст. Успенская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.