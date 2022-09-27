Иванов Фед. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Фед. Григ.

Иванов Фед. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Фед. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Романов. в. и д.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.