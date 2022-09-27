Москалев Александр Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалев Александр Як.

Москалев Александр Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Москалев Александр Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Тяплов. в. д. Перелог

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.