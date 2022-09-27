Боглютинов Мухомот. Хисамк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоглютинов Мухомот. Хисамк.

Боглютинов Мухомот. Хисамк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Боглютинов Мухомот. Хисамк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, с. Кобзяк

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.