Юхнов Иван Пант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮхнов Иван Пант.

Юхнов Иван Пант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юхнов Иван Пант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, Мрин. в. и м.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.