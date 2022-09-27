Кислый Александр Конст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислый Александр Конст.

Кислый Александр Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кислый Александр Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.