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Сухарев Петр Епиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сухарев Петр Епиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Сайман. в. д. Поспеловка

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