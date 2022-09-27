Резников Нестор Митроф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезников Нестор Митроф.

Резников Нестор Митроф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Резников Нестор Митроф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Закат. в. с. Резниковка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.