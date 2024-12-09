Козаренко Андр. Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозаренко Андр. Алексеевич

Козаренко Андр. Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козаренко Андр. Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Косов. в. с. Протопоповка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.