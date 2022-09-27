Теслов Петр Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеслов Петр Дм.

Теслов Петр Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Теслов Петр Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Ржевский уезд, Колонин. в. с. Пронино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.