Котляров Суфияр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотляров Суфияр

Котляров Суфияр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Котляров Суфияр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Мехов. в. с. Вышковар

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.