Сали Иван Емел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСали Иван Емел.

Сали Иван Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сали Иван Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Никол. в. х. Лаврентьевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.