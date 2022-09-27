Александриков Вас. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександриков Вас. Ант.

Александриков Вас. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Александриков Вас. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Путетыш. в. с. Лупаловка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.