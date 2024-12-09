Соколов Иван Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Иван Андр.

Соколов Иван Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соколов Иван Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Южск. в. д. Жаворонкова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.