Ефимов Пав. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Пав. Павл.

Ефимов Пав. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефимов Пав. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Горск. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.