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Смирнов Александр Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Александр Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Далматов. в. д. Береза

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