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Тимофеев Александр Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимофеев Александр Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Порховский уезд, Вышегород. в. д. Даниловка

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