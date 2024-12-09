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Медевник (Медезник) Троф. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медевник (Медезник) Троф. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, Борзнянская в. с. Оленовка

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