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Титов Леонид Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Титов Леонид Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Новосел. вол., с. Пощупова

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