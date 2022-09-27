Деревянко Мих. Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревянко Мих. Данил.

Деревянко Мих. Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деревянко Мих. Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, с. Волонтай

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.