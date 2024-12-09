Сердюков Евдок. Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюков Евдок. Дм.

Сердюков Евдок. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сердюков Евдок. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Савин. в. с. Долголевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.