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Гриль Гавр. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гриль Гавр. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Песков. в. с. Скоробогат

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