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Набоков Петр Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Набоков Петр Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Островский уезд, Гусаков. в. д. Неклюдова

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