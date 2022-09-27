Пасько Иван Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПасько Иван Вас.

Пасько Иван Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пасько Иван Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Бельчан. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.