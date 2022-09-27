Осьминов Фед. Аким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсьминов Фед. Аким.

Осьминов Фед. Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Осьминов Фед. Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Зуйск. в. д. Баланова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.