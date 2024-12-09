Цуркан Тих. Кондр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦуркан Тих. Кондр.

Цуркан Тих. Кондр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цуркан Тих. Кондр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Гвоздов. в. с. Гольма

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.