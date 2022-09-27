Аникалов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникалов Иван Иванович

Аникалов Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аникалов Иван Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Белёвский уезд, Долев. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.