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Ломалин Никита Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ломалин Никита Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Одоевский уезд, Покров. в. д. Ступишина

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