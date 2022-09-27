Козлов Степ. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Степ. Иванович

Козлов Степ. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Степ. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Крыжаман. в. с. Горки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.