Дутне (Дутко) Григ. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДутне (Дутко) Григ. Иванович

Дутне (Дутко) Григ. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дутне (Дутко) Григ. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Баталпашинский отдел, ст. Богословка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.