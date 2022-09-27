Лазаренко Марк. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазаренко Марк. Зах.

Лазаренко Марк. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лазаренко Марк. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Михайл. в. с. Баранцовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.