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Смолеговец Тих. Наз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смолеговец Тих. Наз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Любец. в. с. Мохнач

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