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Родинов Кир. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Родинов Кир. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Боголюб. в. д. Ст.-Александровка

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