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Надин Вас. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Надин Вас. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Реньев. в. с. Ново-Борисово

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