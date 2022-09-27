Попов Никиф. Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Никиф. Куз.

Попов Никиф. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Никиф. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Барибан. в. с. Бурдышна

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.