Пономаренко Иллар. Онис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономаренко Иллар. Онис.

Пономаренко Иллар. Онис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пономаренко Иллар. Онис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Капуст. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.