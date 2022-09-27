Басов Геор. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасов Геор. Филип.

Басов Геор. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Басов Геор. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, с. Большая-Липовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.