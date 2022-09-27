Шолуков Никл. Демьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШолуков Никл. Демьян.

Шолуков Никл. Демьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шолуков Никл. Демьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Гладов. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.