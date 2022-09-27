Кутейков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутейков Иван

Кутейков Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кутейков Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Б. Екатер. в. с. Богуславка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.