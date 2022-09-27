Шамин Мих. Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамин Мих. Як.

Шамин Мих. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шамин Мих. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Крышев. в. д. Журавка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.