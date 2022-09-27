Подрезов Кондр. Марк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодрезов Кондр. Марк.

Подрезов Кондр. Марк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Подрезов Кондр. Марк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Екатеринодарский отдел, ст. Кирпильская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.