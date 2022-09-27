Матчин Никл. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатчин Никл. Гавр.

Матчин Никл. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матчин Никл. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Пичаев. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.