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Ющев Вас. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ющев Вас. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Танзем. в. д. Зеленовка

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