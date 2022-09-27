Сычинев Сем. Бор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычинев Сем. Бор.

Сычинев Сем. Бор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сычинев Сем. Бор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Земед. в. с. Пешево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.