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Кавердий Ром. Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кавердий Ром. Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Покров. в. с. Прочное

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