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Григоров Шамир Акоп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Григоров Шамир Акоп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, Тухск. общ. д. Цакура

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