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Ляшенко Степ. Лук.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ляшенко Степ. Лук.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Орлиц. в. и м.

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