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Константинов Петр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Константинов Петр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Прелук. в. д. Терекова

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