Ермушов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмушов Иван Иванович

Ермушов Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермушов Иван Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, с. Андреевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.